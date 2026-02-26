¥Ù¥Ã¥É¤«¤éÆÏ¤±¤ë½ñÆ»ºîÉÊ¡¡Ç¾ÀÔ¿ñ±Õ¸º¾¯¾ÉÆñÉÂ¤Îºî²È¡¡ÌÓÉ®¤ÈiPad¤Ç¹¤¬¤ëÉ½¸½¤ÎÀ¤³¦¡¡¡ÖÊ¸»ú¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ÈÇ÷ÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿²¤¿¤¤ê¤Î½ñÆ»²È¤Ç¤¹¡£¥Ù¥Ã¥É¤«¤éºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÀ±Ìî´õË¾¤µ¤ó
¡¡¤½¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¿ô¡¹¤Î½ñÆ»ºîÉÊ¤¬¡¢Threads¤Ç1Ëü¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÇ¾ÀÔ¿ñ±Õ¸º¾¯¾É¡Ù¤È¤¤¤¦ÆñÉÂ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â½ñÆ»²È¡¦ºî¶Ê²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÀ±Ìî´õË¾¤µ¤ó¡£
¡¡º£²óÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆiPad¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë½ñÆ»¡Ù¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ëºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤Ë¡ÖÊ¸»ú¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ÈÇ÷ÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö½ñÆ»¤ÎÊ¸»ú¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ôÇ¯Á°¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡ØÇ¾ÀÔ¿ñ±Õ¸º¾¯¾É¡Ù¤È¤¤¤¦ÆñÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¤¿À±Ìî¤µ¤ó¡£Ç¾ÀÔ¿ñ±Õ¸º¾¯¾É¤È¤Ï¡¢Ç¾¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢Éâ¤«¤»¤ëÌò³ä¤ÎÇ¾ÀÔ¿ñ±Õ¤¬²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤ÇÏ³¤ì½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ç¾¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£·ã¤·¤¤Æ¬ÄË¤äÅÇ¤µ¤¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Á´¿È¤Î·ãÄË¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬ÃÇÂ³Åª¤ËÂ³¤¯¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À±Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¼£ÎÅË¡¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥É¥Ñ¥Ã¥Á¼ê½Ñ¡Ê¼«¿È¤Î·ì±Õ¤òÏ³¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ËÃíÆþ¤·¡¢¿ñ±Õ¤ÎÏ³¤ì¤òºÉ¤°¼£ÎÅ¡Ë¤ò²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤â¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¯¡¢ÂÐ¾ÉÎÅË¡¤Ç¤¢¤ëÅêÌô¤äÅÀÅ©¤ÎÎ¾Êý¤Ç¡¢Æü¡¹ÂÑ¤¨¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡µ¯¤¾å¤¬¤ë¤È¿ñ±Õ¤¬Ï³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¾É¾õ¤¬Âç¤¤¯°²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß24»þ´Ö¿²¤¿¤¤ê¤ÎÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³èÆ°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢1Æü¤Î¤¦¤Á¤Î¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤Î¤ß¡Ä¡£¤½¤Î»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤éSNS¤Ç½ñÆ»ºîÉÊ¤ä¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÀ±Ìî¤µ¤ó¤Ë¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
É®¤Ç½ñ¤¯½ñÆ»¤òÄü¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ»¶ñ¤ò½èÊ¬¤·¤¿¤³¤È¤â
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢iPad¤Ç½ñ¤¯¡É¥Ç¥¸¥¿¥ëºîÉÊ¡É¤ÈÌÓÉ®¤Ç½ñ¤¯¡É½ñÆ»¡É¤ÎÎ¾Êý¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÀ±Ìî¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢°ìÅÙ¤Ï½ñÆ»¤òÄü¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂµ¤¤òÈ¯¾É¸å¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë½ñÆ»¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤ê¿²¤¿¤¤ê¤Ç¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£½ñ¤¯ÂÎÀª¤â¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢Äü¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÃ¶½ñÆ»¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤è¤¦¡Ä¡×½ñÆ»¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½ñÆ»Æ»¶ñ¤ò¤¹¤Ù¤Æ½èÊ¬¤·¤¿À±Ìî¤µ¤ó¡£°ìÅÙ¤ÏÄü¤á¤¿½ñÆ»¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢SNS¤Ç¤Õ¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¡Ø¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç½ñÆ»¤ò½ñ¤¯¡ÙÆ°²è¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖiPad¤Ç¤â½ñÆ»¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡£ËÜÊª¤ÎÉ®¤ÏÌµÍý¤Ç¤â¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ê¤é¡É½ñ¡É¤òÉÁ¤±¤ë¡×¤½¤¦µ¤¤Å¤¤¤¿À±Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¿²¤¿¤¤ê¤Î½ñÆ»²È¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¤À¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤½ñÆ»ºîÉÊ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿À±Ìî¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤È¤¢¤ëÀ©ºî°ÍÍê¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢À±Ìî¤µ¤ó¤Ï°ìÇ°È¯µ¯¤·¡¢ºÆÅÙ¡ÉÌÓÉ®¡É¤ò¼ê¤Ë¤È¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Î½ñÆ»Æ»¶ñ¤ò°ì¤«¤é¤½¤í¤¨¡¢¿²¤¿¤¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡¢¶ìÏ«¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¤âÌÓÉ®¤Ç¤Î½ñÆ»À©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤¯¤ï¤·¤¤·Ð°Þ¤Ï¡¢À±Ìî¤µ¤ó¤Înote¡Ö¿²¤¿¤¤ê½ñÆ»²È¤Î»ä¤¬ºÆ¤ÓÉ®¤ò¼è¤ë¤Þ¤Ç¡¡Á¥¡×¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ê²¼¤ÏÀ±Ìî¤µ¤ó¤Înote¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¤¿¡¢À±Ìî¤µ¤ó¤Î½ñÆ»¤Ø¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¡£
------------------------
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë½ñÆ»¤ÈÌÓÉ®¤Î½ñÆ»¤Ï¡¢Èæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤É¤Á¤é¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Âå¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÈÅÁÅý¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¿·¤·¤¤¡É½ñÆ»¤ÎÌ¤Íè¡É¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡¢¶»¤òÍÙ¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
------------------------
À±Ìî¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¢º£¤Î¡ÖÌ´¡×
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÈÌÓÉ®¤ÎÎ¾Êý¤Ç¡¢¡É½ñ¡É¤òÉ½¸½¤¹¤ëÀ±Ìî¤µ¤ó¤Ë¡¢º£¤ÎÌ´¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢½ñÆ»¤ÎÂç¤¤Ê¸ÄÅ¸¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬Ì´¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó½ñÆ»¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ÎYouTube¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¼ÂÊª¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¡¢¤¤¤Ä¤«¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤Î¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÓÉ®¤Î½ñÆ»¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î10·îº¢¤«¤éºÆ³«¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âºîÉÊ¤ò½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
iPad¤ÇÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó½ñÆ»¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Ï¸½ºß400ºîÉÊ¤Û¤É¤¢¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¤½¤ì¤éÁ´ºîÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Âç¤¤Ê¸ÄÅ¸¤â³«¤±¤¿¤é¡¢¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÉÌÓÉ®½ñÆ»¡É¤È¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó½ñÆ»¥¢¡¼¥È¡É¤ÎÎ¾Êý¤Ç¡¢¸ÄÅ¸¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬º£¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡×
¡¡Threads¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢200·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¿²¤¿¤¤ê¤Ê¤Î¤«¤Èµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Ê¸»ú¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ÈÇ÷ÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ð¤é¤·¤¤»ú¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ö°ì½Ö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ö¤Î¤¾¤ß¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¤Î¤Ï¤Î¤¾¤ß¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Î¤¾¤ß¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤¤ë»ÑÀª¤«¤éÍ¦µ¤¤ÈÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÅ·¤ÎºÍÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅØÎÏ²È¡£¿´¤«¤éÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¿²¤¿¤¤ê¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦ºî¶Ê²È¡¦½ñÆ»²È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò5Ç¯°Ê¾åSNS¤ÇÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿À±Ìî¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¢È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤ä³ëÆ£¤òÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡¦¸Þ¥öÀ¥ ¤¢¤ª¡Ë