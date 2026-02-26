『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が2月20日に放送され、滑舌が悪い総入れ歯の66歳新米俳優が、セリフのある役をもらうために奮闘する様子が描かれた。【映像】名バイプレイヤーに指導してもらう様子視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「滑舌が悪い66歳新米