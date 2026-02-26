現役引退から１２年…２０１０年バンクーバー五輪の女子フィギュアスケート金メダリスト・金妍兒（キム・ヨナ）さんの、モデル姿が公開された。２６日にインスタグラムを更新。「ＮＥＷＪＡＤＯＲＥ」と高級ブランドの香水を手にしてポーズを取った。シックな黒のジャケット、ばっちりメイクで演出した。香水を空中に吹きかけ、香るしぐさは、まるでプロのモデルのよう。フォロワーは「うわー、ゴージャスな女王」「髪をア