韓国の元フィギュアスケート選手のキム・ヨナさん（35）が2026年1月9日、自身のインスタグラムを更新。ピンクのバッグとミニスカを合わせたコーデを披露した。ピンクのバッグを合わせたコーデでキム・ヨナさんは、ハートの絵文字を添えて、ジャケットとミニスカートのセットアップコーデを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ネイビーのジャケットとミニスカートのセットアップを着用。「Dior」と書かれた背景で、ピン