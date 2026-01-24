キム・ヨナが現役時代にライバルにあった浅田との関係性を打ち明けた(C)Getty Imagesかつて氷上で“覇権”を争った二人には、ライバルがゆえの緊張が少なからずあった。「私たち『仲が良い』ということには、何とも言えない」【写真】キム・ヨナさんが魅せたシンプルながら洗練された実際の姿をチェックそう明かすのは、2010年に開催されたバンクーバー五輪のフィギュアスケート女子シングルで金メダルを獲得したキム・ヨナ