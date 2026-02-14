金メダル獲得に涙するチェ・ガオン(C)Getty Images奇跡の優勝をやってのけた17歳は、あっという間に時の人となった。現地時間2月12日、ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ決勝が行われ、韓国の“超新星”チェ・ガオンが90.25点で金メダルに輝いた。 【写真】衝撃韓国17歳が雪面に打ち付けられるアクシデントの瞬間を見る試技1本目で真っ逆さまに落ちて、頭と背中を強く打ちつけながら転倒したチェ・ガオ