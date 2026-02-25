宮城県警仙台東署は25日、自宅で大麻を使用したとして、麻薬取締法違反（使用）の疑いで仙台市宮城野区の男子高校生（19）を逮捕した。「間違いありません」と容疑を認めている。署によると昨年11月ごろ、署員が同区の商業施設の駐車場にいた高校生に職務質問して発覚した。逮捕容疑は昨年10月ごろ、自宅で大麻を使用した疑い。