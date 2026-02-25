ASUS JAPANは2月25日、最新のIntel Core Ultra（シリーズ3）を搭載した新しいASUS Zenbookシリーズとして、デュアルディスプレイノートPC「ASUS Zenbook DUO UX8407AA」と14型ノートPC「ASUS Zenbook S14 UX5406AA」の2製品、計3モデルを発表した。また、GoProとのコラボレーションモデル「ProArt GoPro Edition（PX13｜HN7306）」を2月26日より発売開始する。ASUS Zenbook DUO UX8407AA○ASUS Zenbook DUO UX8407AAASUS Zenbook D