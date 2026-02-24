「侍ジャパン強化合宿」（２４日、宮崎）アドバイザーとして合宿に参加していたダルビッシュ有投手が、打ち上げ後に自身のＳＮＳを更新。Ｘ（旧ツイッター）には「宮崎最後の夜は決起集会に参加させていただきました」などと記し、メンバーとの集合写真を投稿し「菊池くんが大量のワインを持ってきてくれて大変盛り上がり、あっという間の楽しい時間でした」と会の様子を明かした。宮崎合宿後に侍ジャパンを離れるダルビッシ