岡本和真がメッツとのOP戦で豪快中越え弾日本を代表する主砲が名刺代わりの特大弾を放った。ブルージェイズの岡本和真内野手は23日（日本時間24日）、メッツとのオープン戦に「6番・三塁」でスタメン出場。第1打席でバックスクリーンに飛び込む豪快アーチを放ち、日本のファンが「エグすぎる」「メジャー最高の挨拶やん」と歓喜している。オープン戦2試合目で早くも持ち味のパワーを見せつけた。両チーム無得点で迎えた2回。1