NHKニュース7」や日本テレビ「DayDay.」でお天気キャスターをつとめていた気象予報士の山神明理さん(38)が22日、自身SNSを更新「春からは小学校の教員に戻ります」と報告した。 【写真】最後はコスプレを披露！あいさつを届ける山神明理さん 元々小学校の教師を務めていたが、「思いがけず10年近く気象キャスターをさせて頂きました皆様と過ごせた日々はかけがえのない宝物です！」と振り返った。その