auじぶん銀行は、2月28日まで開催している「冬のボーナスキャンペーン」について、キャンペーン参加者を対象にしたアンケート結果や利用状況を公開した。 キャンペーンは、12月1日～2月28日の期間中に預入された1年もの円定期預金に対して、通常金利年0.40%（税引き後 年0.31%）に、年0.65%（税引き後 年0.52%）を上乗せし、年1.05%（税引き後0.83%）を提供している。さらに、au/UQ m