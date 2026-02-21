»°½Å¡¦Ä»±©»Ô²­¤Ç²ßÊªÁ¥¤¬Í·µùÁ¥¤Ë¾×ÆÍ¤·2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢²ßÊªÁ¥¤òÁàÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿21ºÐ¤Î¹Ò³¤»Î¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¹­Åç¡¦¸â»Ô¤Î³¤±¿²ñ¼Ò¡Ö¿·À¸³¤±¿¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¹Ò³¤»Î¡¢¿ùËÜÇÈ²»¡Ê¤Ï¤Î¤ó¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤Ç¤¹¡£¿ùËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï20Æü¸á¸å1»þÁ°¡¢Ä»±©»Ô¤Î²­¤Ç²ßÊªÁ¥¡Ö¿·À¸´Ý¡×¤òÁàÁ¥Ãæ¤ËÁ°Êý¤Î³ÎÇ§¤òÂÕ¤ê¡¢Í·µùÁ¥¡Ö¸ùÀ®´Ý¡×¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ã«¸ý¹¬µÈ¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤é2¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤