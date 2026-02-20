先の衆院選で、選挙前の172議席が49議席になるという歴史的な大敗を喫した中道改革連合。多くの議員が職を失ったが、ある女性前議員の投稿が波紋を呼んでいる。《ママ普通の人になったの？家族への想い 落選を伝えた時に、娘から言われた一言です。》2月17日、Xでこう書き出したのは、東京15区で落選した中道改革連合の酒井菜摘氏（39）落選を伝えた際に、娘から言われた言葉を明かした。看護師・助産師の酒井氏は、自らも子宮頸