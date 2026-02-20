東京・赤坂の高級個室サウナ店「SAUNATIGER」で火災が発生し、個室に閉じ込められた利用客の松田政也さん（当時36）、妻の陽子さん（当時37）が亡くなった事故から2カ月。警視庁の捜査により、“衝撃の新事実”が明るみになった。「事故は昨年12月15日に発生。店が入るビル3階から非常ベルが鳴っているとの119番通報が入り、夫婦が倒れているところが発見され、約1時間半後に搬送先の病院で2人とも死亡が確認されました。店の個室