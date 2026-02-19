54歳で五輪初出場したカーリング米国男子のリチャード・ルーホネン（右）＝14日、コルティナダンペッツォ（AP＝共同）54歳で初めて挑んだ五輪は特別な時間だった。カーリング男子で米国の控え、リチャード・ルーホネンはAP通信によると同国の冬季五輪史上最年長出場。本職は弁護士のカーラーで、1次リーグを4勝5敗で終えた18日に「人生は何が起きるか分からない。最高だ」と笑顔で語った。運転などのサポートがメインだが、努