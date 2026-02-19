BTSのRM（アールエム）が、Instagramを更新。運転免許証取得後、車の運転をする姿を初めて公開した。 【動画】「まさかこんな日が来るとは」とファンもびっくり！BTS RMが車を運転する姿【写真】RMの近況ショット①② ■BTS RM、まっすぐ前を向いてしっかりとハンドルを握る！ RMは2025年12月に行ったライブ配信にて、運転免許証を取得したことを報告。頻繁に物を壊したりなくしたりするため“破壊神”と呼ばれ