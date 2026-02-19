BTSのRM（アールエム）が、Instagramを更新。運転免許証取得後、車の運転をする姿を初めて公開した。

【動画】「まさかこんな日が来るとは」とファンもびっくり！BTS RMが車を運転する姿【写真】RMの近況ショット①②

■BTS RM、まっすぐ前を向いてしっかりとハンドルを握る！

RMは2025年12月に行ったライブ配信にて、運転免許証を取得したことを報告。頻繁に物を壊したりなくしたりするため“破壊神”と呼ばれ、メンバーから「世界平和のために運転と料理はするな」と止められていたこともある彼の免許取得は驚きを呼んだが、祝福の声が多数寄せられていた。

公開された動画では、運転席に座ったRMが和やかに車を運転。しっかりとハンドルを握り、まっすぐ前を見て車を乗りこなしている。同乗者と談笑し、笑顔を見せる余裕もあるようだ。キャプションには「笑いながらいきましょう #自分でも笑える」と記されている。

なおRMはストーリーズにて、この動画に関する母とのやりとりを公開。母から「これってリアルなの??」「ふふ、本物みたいだね ^^」というメッセージを送られてきたRMは、内心「オンマ（お母さん）、これはAIじゃないよ…」と思いながら「本物です」と返信を打ち込むという、和やかなやり取りが繰り広げられた。

BTS RMのストーリーズをチェック！

SNSでは「まさかナムさんが車を運転する日が見られるなんて！」「全然違和感がないよ！」「いい…すごくいい…」「どうか安全運転でね！」「すごく姿勢いい笑」「見せてくれてありがとう！」「嬉しそうなハニカミキュート笑顔にほっこり」「素の姿のナムさんを見れて幸せ」「ナムさんのワクワク感が伝わって来る」「破壊神だけは出さないで安全にお願いね笑」と、様々なリアクションが起こっている。

■ついにBTSカムバックが3月に迫る！RMの近況ショット