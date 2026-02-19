アイロボットジャパンは2月19日、世界最小クラスをうたうロボット掃除機の新モデル「Roomba Mini 掃除機＆床拭きロボット + AutoEmpty 充電ステーション」を発表した。2月27日に発売する。また、日本の住環境を意識し設置面積を最小限に抑えた「SlimCharge 充電スタンド」とRoomba Mini本体をセットにした「Roomba Mini Slim 掃除機＆床拭きロボット + SlimCharge 充電スタンド」も、4月6日に発売する。価格は「Roomba Mini 掃除機