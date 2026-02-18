リチウムイオン電池を使ったモバイルバッテリーの発火実験（製品評価技術基盤機構提供）旅客機内で相次ぐモバイルバッテリーの発火を受け、国土交通省が4月から機内での使用を禁止する方針を決め、航空会社に通知したことが18日、関係者への取材で分かった。スマートフォンなどへの使用だけでなく、機内のコンセントでバッテリーを充電することも禁じる。国交省は昨年7月から、機内では座席上の荷物棚に入れず、目の届く所で充