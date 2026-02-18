アサヒグループホールディングスのロゴアサヒグループホールディングスは18日、2025年9月に受けたサイバー攻撃の影響で、11万件を超える個人情報が漏えいしたと発表した。取引先の役員や従業員らの氏名や電話番号が大半を占める。11月に191万4千件が漏えいした恐れがあると発表し、詳しい実態調査を進めていた。漏えいはインターネットのダークウェブで確認した。取引先の個人情報は11万396件。アサヒの従業員の氏名や住所、電