2月17日までに、俳優の本郷奏多（かなた）が自身のYouTubeチャンネルを更新。新たな動画をアップしたが、ある“変化”にファンが釘づけになった。本郷は『ドラム式洗濯乾燥機について語る本郷奏多QOL爆上がり】』と題した動画をアップ。日ごろから愛用しているという、パナソニックの斜めドラム式洗濯乾燥機について熱弁する内容となっている。6分ほどの短めな動画だが、コメント欄には本編よりも気になって仕方がない部分