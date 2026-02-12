◇侍ジャパン宮崎事前合宿（2026年2月15日）3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの宮崎事前合宿は15日、第1クールを終えた。井端弘和監督（50）は2日間の激励訪問の最終日だった元巨人、ヤンキースの松井秀喜氏（51）と55分間の「青空会談」。松井氏の愛弟子で米国代表主将を務めるヤンキース・ジャッジら対戦の可能性があるメジャー勢の特徴などを教わり、攻略・打倒へのヒントにする。打