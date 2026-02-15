高市早苗首相高市早苗首相は15日、自民党単独で3分の2を超える議席を獲得した衆院選を受け、自身のX（旧ツイッター）に「『一日一生涯』と自らに言い聞かせながら、新たな任期を懸命に働いていく」と投稿した。厳寒期の選挙にもかかわらず、投票率が2024年の前回選を上回ったことに「民主主義の根幹をなす選挙に対する多くの皆さまのご理解のおかげだ」と謝意を示した。落選した候補者に対し「自分を信じて政策を磨き、こつこ