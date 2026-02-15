由伸らと会話「ちょくちょく話します」ホワイトソックスの村上宗隆内野手が14日（日本時間15日）、アリゾナ州グレンデールで取材対応した。同じ場所でキャンプを行うドジャース・大谷翔平投手とのやり取りを明かした。村上は今オフ、ヤクルトからポスティングシステムを経てメジャー移籍を目指し、2年3400万ドル（約52億7000万円）で合意。キャンプ地では打撃練習を行うなど汗を流した。2023年のワールド・ベースボール・ク