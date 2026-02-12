“チャイナ服×かわら割り”がSNSで話題となっているセント・フォース所属のフリーアナウンサー・堀江聖夏（32）が、12日までに自身のインスタグラムを更新。“旅”で訪れたスロベニアでの写真を公開した。【写真あり】これは破壊力抜群…“リアル春麗”堀江聖夏アナ、服着ててもわかる衝撃の“ボディライン”堀江は、「スロベニアの思い出いろいろ」と書き出し、「タコス美味しかったなぁそして、お洋服も可愛くて店員さ