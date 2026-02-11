春節（旧正月。今年は2月17日）が近づく中、中国河北省滄州市の一部の村では型抜きマントウ「麺花」の工房が生産の最盛期を迎えている。魚や桃、十二支など、縁起を象徴するさまざまな姿に型抜きされた麺花は、春節に欠かせない特色ある郷土食品だ。旧暦12月に入ると麺花作りはピークを迎える。工房では市場への出荷に向けて生地をこね、型抜きを施し、表面を乾燥させてから蒸し上げるまで、十数工程に及ぶ作業が続いている。こう