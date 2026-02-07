入口と出口で違う！ 橋の名前に隠されたルール普段何気なく渡っている橋ですが、欄干の端にある橋名板をよく見ると、橋の入口と出口で名称の表記が異なっているのに気づきます。【ああ、そういうこと！】これが漢字とひらがなの橋名板の配置です（画像）一般的なルールとして、道路の起点側から橋に入る際は漢字（例：日本橋）、終点側（反対側）から橋に入る際はひらがな（例：にほんはし）の銘板が、それぞれの左側に設置さ