入口と出口で違う！ 橋の名前に隠されたルール

普段何気なく渡っている橋ですが、欄干の端にある橋名板をよく見ると、橋の入口と出口で名称の表記が異なっているのに気づきます。

【ああ、そういうこと！】これが漢字とひらがなの橋名板の配置です（画像）

一般的なルールとして、道路の起点側から橋に入る際は漢字（例：日本橋）、終点側（反対側）から橋に入る際はひらがな（例：にほんはし）の銘板が、それぞれの左側に設置されます。

なぜ両方とも漢字、もしくはひらがなで統一しないのでしょうか。じつは、これは道路に起点と終点があるからです。ゆえに、ドライバーや歩行者が「自分がどちら（上りか下りか）に向かっているか」を判別できるようにするためといわれています。

また、ひらがなの銘板にも不思議な点があります。読み方は「○○ばし」や「○○がわ」と濁る場合でも、表記では「にほんはし」のように濁点を付けていないものが全国に点在します。

これには、「川の水が濁らないように」という切実な願いが込められているからなのだそう。川の名前に濁点がつくと「水が濁る＝洪水・氾濫」を連想させるため、あえて濁点を取って“川の安全”を祈っているのだとか。いうなれば、建設業界の“粋な慣習”に由来するといえるでしょう。

もちろん、これは法律で決まっているわけではないため、最近作られた橋などでは、読みやすさを優先して濁点をつける場合もあります。

ところで、こうした橋の名前は誰が書いているのでしょうか。実は、日本で最も有名な橋のひとつに、意外な人物の書き損じに関するエピソードが残されています。

日本橋に残る“最後の将軍”の失敗談

東京の「日本橋」にかかっている銘板の文字を書いたのは、江戸幕府最後の将軍・徳川慶喜です。



日本橋のひらがなの銘板（画像：写真AC）



当時の東京市長が、隠居していた慶喜に依頼して実現したもので、現在もその文字が使われています。

しかし、実は慶喜、依頼を受けた際に「日本橋」の“本”の字を“夲（トウ）”という別の漢字（異体字）で書いてしまい、新聞発表された際に指摘を受けて書き直したのだとか。なんとも人間味あふれる逸話と言えるでしょう。

達筆すぎて勢い余ったのか、うっかりしていたのかは定かではありませんが、歴史上の偉人も失敗していたと思うと親しみが湧いてきます。

ちなみに、橋の端にある銘板や、より詳しい情報が書かれた橋歴板（きょうれきばん）には、名前だけでなく誕生日（完成年月）や生みの親（施工会社・材料）などが刻まれています。

これらはまさに、橋の“戸籍”や“履歴書”のようなものと言えるでしょう。

通勤や散歩の際、近所の橋の銘板をチェックしてみると、意外な発見があるかもしれません。