脳腫瘍の手術と経済的理由で大学進学を断念し、借金を抱えながら飛び込んだフルコミッションの営業職。しかし、知識も経験もない若者に世間は甘くありません。サボり癖がつき、給料日には洗礼を受けます。何もかもうまくいかず、すぐに退職してしまったこのドン底経験こそが、皮肉にも「自分から売り込まなくても、相手から欲しがられる仕組み（マーケティング）」を考えるきっかけになったと、わかさ生活創業者の⻆谷建耀知