ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）までに米テレビ番組「アクセス・ハリウッド」でインタビューに応じ、「ＤＥＣＯＹＳＡＶＥＳＯＰＥＮＩＮＧＤＡＹ（邦題・デコピンのとくべつないちにち）」を出版した裏側などを明かした。３日（同４日）に米国で絵本の発売が開始。異例の挑戦を「自分の娘が産まれるタイミングだった。基本的にデコ（デコピン）に関する仕事は断っているんですけど、自分で（娘