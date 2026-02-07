もらって嬉しくない女性はいないとまで言われているのに、いまいち浸透していない男性からチョコを渡す「逆チョコ」。どうせなら、逆にこれを利用して、バレンタインデーに好きな女性へアプローチしてみてはいかがでしょうか。逆チョコデビューするときの注意点を踏まえて成功させてみて下さい。【１】二人きりのときに渡し、ドキドキ感を演出するまだまだ一般的でない男性からの逆チョコですから、「逆チョコ」を渡す行為は目立つ