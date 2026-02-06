2月5日、お笑いタレントの丸山礼がInstagramを更新。テレビで見かける彼女とは少し様子の違う雰囲気に、多くのファンから反応が寄せられた。「いつもは、変顔などと共に、出演番組の告知をすることの多い丸山さんですが、この日は“ギャル風”のメイクを披露。心なしか、フェイスラインがほっそりしたようにも見えます。指には赤いマニキュアを塗っており、女性らしい印象ですね。この投稿には、すでに1万いいねがついています。