2月5日、木村拓哉がInstagramのストーリーズを更新し、次女でモデルのKoki, の誕生日を祝福した。Koki, は23歳になったが、この日は “家族総出” のお祝いとなった。

「工藤静香さんは、InstagramのストーリーズにKoki, さんが写った15枚の思い出写真、長女でフルート奏者のCocomiさんもKoki, さんが真顔でカメラを見つめる写真をアップしました。

一方、木村さんは《happy birthday！》という文言に幼少期のKoki, さんの写真を投稿しました。写真のKoki, さんは口を大きく開け、おどけた表情を浮かべていましたが、このポーズは木村さんもたびたびInstagramで披露しています。

以前から、SNSで木村さんとKoki, さんの顔立ちや何気ない仕草が似ていることは指摘されていましたが、今回、親子の “そっくりポーズ” が際立ったようです」（芸能記者）

木村家では、誰かが誕生日を迎えると、Instagramでお祝いしあうのが恒例になっている。ただ、最近の木村の誕生日投稿には変化が見られるという。

「これまで、木村さんは娘の誕生日を祝う際、プライベートな家族写真は投稿せず、言葉でのメッセージにとどめていました。2024年にCocomiさんが誕生日を迎えた際も、ハートの絵文字に《happy birthday！》の文言を添える程度でしたからね。

しかし、2025年2月のKoki, さんの誕生日に親子のツーショット写真を初めてアップしたのです。同年5月のCocomiさんの誕生日には、彼女がソファーで熟睡するプライベートショットを投稿し、SNSでも注目を集めました」（同）

2000年に静香と結婚した木村は、2025年で結婚25年を迎えた。2人の娘が芸能活動を始めたこともあり、“キムタクファミリー” の存在は広く認知されている。ただ、木村には長年貫いていることがあった。

「旧ジャニーズ事務所時代から、木村さんも含めて、既婚者のタレントが公の場で家族について話すことはほとんどありませんでした。

ただ、木村さんは2025年11月の情報番組『有働Times』（テレビ朝日系）に出演した際、家族について言及したのです。インタビュアーの有働由美子さんがKoki, さんの女優業のことや『娘が恋人を連れてきたら？』という質問をしたところ、木村さんは少々照れくさそうにしつつも、それらの話題に答えていました。

少しずつ家族と交流する様子を解禁し、よき父親として、イメージ転換しつつあるのかもしれません」（同）

木村とKoki, の “親子共演” が実現する日も近いか。