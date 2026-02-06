ライカカメラは、iPhone 17 Pro／Pro Max向けのアクセサリー「Leica LUX ケース」を発表した。ライカストアやオンラインストアなどで2月の発売を予定している。 「Leica LUXケース」は、iPhone 17 Proシリーズに対応したレザー製の専用ケース。素材にはブラックのレザーが採用され、アクセントとしてブラックのアルミボタンが配置されている。ケース内側には、リサイク