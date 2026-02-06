氷のかまくらに身を入れて……列島を見舞った大寒波。近年の夏の暑さはもちろん、真冬の寒さも耐えがたいというのに、日本一寒い町を標榜する北海道内陸部は陸別町で実施される「人間耐寒テスト」に、今年も120人以上が挑むそうだ。【実際の写真】氷のかまくらで朝まで耐える！「人間耐寒テスト」のようす耐寒テストは町最大のイベント「しばれフェスティバル」で行われる。今年の開催日は2月7、8日。ご当地アイドルやお笑い