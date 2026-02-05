インドにあるマンションのエレベーターで、風船が爆発する事故があり、男女2人がけがをしました。風船には燃えやすい水素ガスが入っていたということです。エレベーターに多くの風船がつまった袋を持った男性が乗ってきます。次の瞬間、風船が破裂し、炎が上がりました。これは2日、インド西部ムンバイのマンションで撮影された映像で、現地メディアによりますと、エレベーターに乗っていた男女2人がやけどを負うなどしました。風