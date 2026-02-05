「ルフィ」などと名乗る指示役による連続強盗事件で、強盗致死などの罪に問われている犯罪組織の幹部だった男に対し、検察側は無期懲役を求刑しました。犯罪組織の幹部・藤田聖也被告（41）は、2022年から相次いだ「ルフィ」などと名乗る指示役による強盗事件や、特殊詐欺事件に関わったとして強盗致死や窃盗などの罪に問われています。藤田被告はこれまでの裁判で一部の強盗事件について起訴内容の一部を否認していて、弁護側は、