打力アップへ長崎ポニーが重視する素振り…片手で100、両手で400、逆で100打力向上へ、打撃練習の基本である素振りに力を入れている。中学硬式野球の「長崎ポニーベースボールクラブ」は2022年4月に創設。間もなく、活動5年目に突入する。過去4年間で全国大会に4度出場し、最高成績は3位。一気にチームを強化した長崎県出身の松尾大吾監督が、練習に取り入れている“全員での素振り”の狙いを説明した。1時間半以上の入念なウ