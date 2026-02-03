モデルの亜希さんが、2026年2月2日にインスタグラムのストーリーズを更新。元夫の清原和博さん（58）の写真を投稿した。「沢山の方々に支えられて今があります」清原さんは2016年2月2日、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕された。亜希さんはストーリーズで、「10年前のあの日 何一つ忘れることのないあの日 祝う事ではないけれど、節目として祝ってみましたw」と投稿。白いあごひげをたくわえ、元気そうな清原さんの横顔の写真を公