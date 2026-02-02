バレンタインデーまであと2週間ほどです。大分市の百貨店ではバレンタイン商戦が本格化しています。 【写真を見る】バレンタイン商戦本格化物価高でも売上げ好調商品数は1.5倍トキハ本店に90ブランド集結大分 2月14日はバレンタインデー。大分市のトキハ本店では1月29日から特設会場を設け、国内外およそ90ブランドのチョコレートや焼き菓子などを販売しています。 （購入客）「ちょっと高すぎるのは