RBライプツィヒから期限付き移籍で加入したFW門脇真依RB大宮アルディージャWOMENは2月1日に新加入選手の記者会見を実施。同じ「レッドブルグループ」のRBライプツィヒから期限付き移籍で加入したFW門脇真依は「WEリーグの経験がないので入ってみてどう感じるかが楽しみ」と話した。門脇はJFAアカデミーから東洋大を経て、 FCローゼンゴード（スウェーデン）へ加入し、その後にライプツィヒへ移籍していた。契約期間は6月30日ま