しまむらは2日、オンラインサイトしまむらパーク」にて、「ボンボンドロップシール各種」の再販売を行わないことを発表した。【写真】61歳祖父と9歳孫の“シール交換”に400万回再生…“じーたん”のシール帳面同シールをめぐっては、1月27日午後1時より販売を開始。しかしECサイトへのアクセスが集中し、販売を一時中断に。今後の対応については、別途案内するとしていた。今回の発表で「社内で慎重に協議を重ねた結果、