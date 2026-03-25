沖縄県名護市辺野古沖で修学旅行中の高校生ら2人が死亡した転覆事故を受け、学校が保護者説明会を開きました。 3月16日、名護市辺野古沖で同志社国際高校の生徒らが乗る船2隻が転覆。2年生の女子生徒ら2人が死亡しました。 24日夜開かれた説明会で、会場には保護者ら約150人が参加。校長が謝罪したうえ、当時、引率していた教員が体調不良で船に乗れなかったことなどが説明されたということです。 （参加した保護者）「