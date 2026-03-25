東武トップツアーズがプレスリリースを発表しました。【映像】東武トップツアーズのプレスリリース「弊社取扱いの研修旅行における事故につきましてこの度、弊社が取扱いました沖縄県での研修旅行において、2026年3月16日にコース別研修中の船舶が転覆し、尊い生徒様の命が失われるという極めて痛ましい事故が発生いたしました。亡くなられた生徒様に対し、謹んでお悔やみ申し上げますとともに、ご冥福を心よりお祈りいたします