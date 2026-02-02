4月から自転車の交通違反に青切符が導入されるのを前に、大分県警が新しい交通ルールの徹底を呼びかけました。 【写真を見る】自転車の交通ルール徹底を警察が呼びかけ4月から交通違反に青切符導入へ大分 2日は大分市のJR大分駅前で、警察官が通勤・通学などで自転車を利用している人に対し、4月に導入される青切符制度の徹底を呼びかけました。 青切符は16歳以上を対象に、自転車の交通違反について交付されま