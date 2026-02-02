俳優野間口徹（52）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。唐突なポストがネット上で話題となっている。野間口は1日午前11時6分に、具体的な主語にはふれていないが「逃げてばっかりだ。すぐ忘れると思われてる。許せないよね」とポスト。同日、高市早苗首相が生出演予定だったNHK「日曜討論」をドタキャン欠席したこともあり、臆測を呼んだ。このポストをめぐって現在、1000件以上のコメントが寄せられている。野間口の直近の投