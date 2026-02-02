先月30日、茨城県のJR水戸駅前で、男女4人が面識のない男に突然殴られるなどして重軽傷を負った事件で、警察はつくば市に住む無職の45歳の男を逮捕しました。この事件は、先月30日、JR水戸駅前のロータリーで、男が突然、バス待ちの客などを殴ったり自転車でぶつかったりして、10代から50代の男女あわせて4人が重軽傷を負ったものです。男はその後逃走していましたが、警察はきのう（1日）、4人のうちの40代の女性に自転車に乗りな