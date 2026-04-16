16日朝、新潟市中央区の商業施設にあるパン店で、女性店員がパン切り包丁を持った男と押し合いになり、ケガをする事件がありました。その後、警察は現場近くでパン切り包丁を持っていた男を銃刀法違反の容疑で現行犯逮捕しています。事件があったのは新潟市中央区万代にある商業施設「万代シテイバスセンタービル」の1階にあるパン店です。警察や消防などによりますと16日午前9時すぎ、パン店の店員から「80歳くらいの男から