大分県豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで男が逮捕された事件で、男が行方不明となっている10代の女性について「金銭トラブルで口論となり、かっとなってナイフで首を刺した」といった供述をしていることがわかりました。 この事件は3月上旬ごろ豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで大分市元町の無職姫野忠文容疑者58歳が逮捕・送検されたものです。 県内に住む10代後半の女性が行方不明になっていて姫野容疑者の供述